Иран обвинил США в пиратстве

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сделал громкое заявление. Дипломат назвал пиратством действия США в рамках установленной американцами морской блокады исламской республики.

Он отметил: «США ввели так называемую морскую блокаду и осуществляют незаконные действия, включая захват иранских коммерческих судов в международных водах и задержание их экипажей – действия, которые представляют собой пиратство и захват заложников».

Добавляется, что действия США нарушают международное право и Устав ООН.

Также указывается: «США действуют как пираты и террористы, нацеливаясь на коммерческие суда посредством принуждения и запугивания, терроризируя их экипажи, незаконно захватывая суда и беря членов экипажей в заложники».

