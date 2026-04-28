Нетаньяху сделал воинственное заявление по поводу Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке. Чиновник рассказал об ударах по Ливану.

Он отметил: «Мы наносим удары и в зоне безопасности, к северу от зоны безопасности и от реки Литани. У нас есть свобода действий для противодействия возникающим угрозам; это часть соглашения, которое мы заключили с США и с властями Ливана».

Глава правительства при этом отметил достижения военных Израиля в Ливане, такие как уничтожение большого количества ракетных установок и создание зоны безопасности на юге Ливана, которая предотвращает возможность нападения на север Израиля.

По его словам, угроза со стороны «Хезболлы» все еще остается.

Поясняется, что ключевую угрозу сегодня представляют ракеты и дроны, которые являются основным видом вооружений «Хезболлы».

Подчеркивается, что Израиль стремится к разоружению данной группировки.

Ранее Рубио оценил перспективы войны с Ираном.