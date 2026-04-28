Рубио оценил перспективы войны с Ираном

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал войну с Ираном. Он оценил ее перспективы.

Чиновник признался: «Ядерный вопрос – та причина, по которой мы вообще в это ввязались. Если бы Иран был просто радикальной страной, управляемой радикалами, это все равно оставалось бы проблемой».

Добавляется: «Они стремятся доминировать не только в Иране. Они стремятся доминировать в регионе».

Также уверяется, что Иран всерьез желает найти выход из сложившейся ситуации, которая стала проблемной еще до начала военной кампании США и Израиля.

Указывается: «Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить. На данный момент у них осталась половина ракет».

Ранее Трамп отказался использовать ядерное оружие против Ирана.