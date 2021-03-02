В киевских парках появились новые «антиманьячные» кнопки

Главное: В столичных парках стали появляться новые «антиманьячные» кнопки. При нажатии на нее раздается громкий звуковой сигнал и начинает мигать лампочка.

Детали: В парках и скверах Киева начали появляться кнопки вызова экстренной помощи, при нажатии на которые включается громкая сирена и мигалка. Как сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, подразумевается, что это может отпугнуть грабителя или насильника.

Судя по прилагаемому фото, помимо светового и звукового сигнала аппараты с надписью SOS также имеют встроенный микрофон и динамик для общения с правоохранительными органами.

В тему: Первые четыре кнопки экстренного вызова полиции появились в Киеве в июле 2019 года. чтобы связаться с правоохранителями нужно просто нажать специальную кнопку. При этом полицейский оператор видит и слышит все происходящее в круглосуточном режиме, даже если никто не нажал на кнопку, так как устройства оборудованы системами видеонаблюдения и звукозаписи.