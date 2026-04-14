Лех Валенса: бывший президент Польши пожаловался на свою бедность

Экс-президент Польши Лех Валенса (1990-1995-е годы) жалуется на бедность. Утверждает, что ему не хватает его пенсии.

Стоит разъяснить, что 82-летний политик получает президентскую пенсию, сумма которой составляет 75% зарплаты действующего главы государства – это около 3 770 долларов в месяц.

Он сказал: «Доволен ли я своей пенсией? Если бы так было, я бы ездил по грибы или на рыбалку, а я до сих пор работаю, катаясь по миру».

Бывший лидер страны поведал, что большую часть своей пенсии вынужден тратить на расходы на жизнь, медицинское обслуживание и поддержание профессиональной деятельности.

Примечательно, что Лех Валенса имеет право еще на одну – на общих основаниях из Управления социального обеспечения, однако принципиально ее не получает.

Говорится: «Я уже двадцать лет не получаю эту пенсию – ни гроша. Потому что Польша – бедная страна».

