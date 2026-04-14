Синоптики рассказали, угрожает ли Украине пыль из Сахары

Синоптики уверяют, что Украине не угрожает пыль из Сахары. Появилось заявление Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что воздушные потоки, которые будут преобладать над нашей страной в ближайшие несколько суток, не будут способствовать распространению над территорией страны пыли из Сахары.

Указывается: «По спутниковым данным EUMETSAT, в настоящее время в воздушном пространстве над Средиземным морем действительно наблюдается перенос незначительного количества пыли в направлении юга Италии. В то же время в ближайшие двое суток над Украиной будут преобладать северо-западные воздушные потоки, которые не будут способствовать её распространению на нашу территорию».

Добавляется, что в четверг, 16 апреля, ожидается изменение движения воздушных масс на западное, что может создать предпосылки для поступления воздушной массы с незначительным содержанием пыли на крайний запад Украины.

Информируется, что при этом возможные концентрации будут низкими и не окажут ощутимого влияния на качество воздуха.

