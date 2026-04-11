Благодатный огонь сошел, скоро он будет в Украине

Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня. Уже около полуночи огонь будет в Украине и верующие УПЦ его увидят.

Благодатный огонь — это религиозное явление, которое ежегодно происходит в канун православной Пасхи в Иерусалиме, в храме Гроба Господня Church of the Holy Sepulchre. В православной традиции он воспринимается как чудесное нисхождение огня, символизирующее Воскресение Христа и «свет жизни», побеждающий смерть.

Церемония проходит в Великую субботу. Патриарх Иерусалимский входит в Кувуклию — часовню над предполагаемым местом Гроба Господня — и находится там в одиночестве после предварительной проверки помещения на отсутствие источников огня. Через некоторое время появляется пламя, которое затем передаётся верующим, часто через свечи и факелы. В первые минуты огонь воспринимается как «не обжигающий», хотя это объяснение относится к вере и личным свидетельствам участников.

С точки зрения религиозного значения, Благодатный огонь является одним из ключевых символов православного мира. Его встречают как знак духовного обновления, единства верующих и подтверждения пасхального события. Огонь затем транспортируется в разные страны специальными делегациями, становясь частью пасхальных богослужений.