В России решили заранее вычислять будущих преступников среди школьников

Главное: Российские ученые решили провести эксперимент по выявлению потенциальных преступников в школах Новосибирска. Предполагается, что за это заплатят родители детей.

Детали: В нескольких школах Новосибирска в рамках образовательного проекта будут проводить исследование в области психогенетики. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, у согласившихся на участие учеников с пятого по 11 класс будут искать три гена, из-за которых человек может стать преступником в будущем.

Речь идет о генах, отвечающих за творчество, агрессию и интеллект. Так, ученые утверждают, что дети с выраженным геном агрессии будут успешны в спорте, если их отдать в секцию. Однако если не направить их энергию в мирное русло, то они могут стать хулиганами и даже преступниками.

Отмечается, что участие в проекте будет добровольным и платным — родителям, которые согласятся на участие своих детей в этом эксперименте, заплатят по 1800 руб. (681 грн) при том, что, по данным издания, подобный анализ в частной лаборатории стоит от 20 тысяч (7,5 тыс. грн).

В рамках программы изучать гены школьников будут специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины местной Академии наука. При этом основная нагрузка по исследованию ляжет на психологов. На первой стадии эксперты изучат гены детей, а на второй школьники должны будут пройти психотест.

На основании двух исследований будут сделаны выводы о поведении и способностях учеников.

Справка: В 1956 году американский писатель-фантаст Филипп Дик опубликовал рассказ «Особое мнение», в котором речь идет о подразделении профилактики преступлений Precrime. Благодаря трем «провидцам», которые заранее видят, где, когда, кем и в отношении кого будет совершено тяжелое преступление, число убийств удалось свести к нулю. Однако впоследствии оказалось, что данная система угрожает свободе личности, а обстоятельства несовершенных преступлений могут быть подделаны в чьих-то интересах.

По сюжету рассказа в 2002 г в США был снят одноименный фильм с Томом Крузом в главной роли.