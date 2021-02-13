Россия ввела новые санкции против Украины

Главное: Правительство России расширило список экономических санкций против украинских компаний. Сейчас этот список расширился до 84 компаний.

Детали: Правительство России расширило экономические санкции против украинских компаний. Соответствующий указ в пятницу, 12 февраля, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства РФ.

Ограничительные меры введены против ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Максима Металл Сервис», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод», ООО «Солар Стальконструкция», ООО «Трансшип» и других. Всего — 16 предприятий.

Таким образом, санкционный список расширился до 84 компаний. Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.

В тему: В ноябре 2018 года экс-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. В соответствии с документом, санкции распространялись на 322 физических лица и 68 юридических лиц в Украине.