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Новости > В УПЦ обращают внимание на то, что синод ПЦУ считает миллионы верующих Украины агрессорами

В УПЦ обращают внимание на то, что синод ПЦУ считает миллионы верующих Украины агрессорами

Александра Кудрявцева
03.02.21 18:41
653
В УПЦ обращают внимание на то, что синод ПЦУ считает миллионы верующих Украины агрессорами

Главное: Синод Православной Церкви Украины считает миллионы граждан Украины — верующих УПЦ — агрессорами.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов написал на своей странице в Фейсбук, комментируя заявление Синода ПЦУ от 2 февраля, в котором ПЦУ требуют противостоять возможной отмене закона о принудительном переименовании УПЦ.

«Как оказывается, Синод „ПЦУ“ считает, что миллионы граждан Украины, принадлежащие к Украинской Православной Церкви, являются агрессорами, поэтому любое законное решение суда в их пользу является коррупционным, пока они не переименуются или не признают томос и не последуют ему!», — написал протоиерей Александр Бахов.

Глава Юротдела УПЦ подчеркнул, что «все время считал, что в Церкви должны последовать за Христом, а не за томосом!».

Он также напомнил, что в томосе, согласно которому Синод ПЦУ призвал переименовать Украинскую Православную Церковь, о ней нет ни одного упоминания, а «только СЦУ и ПЦУ».

Как сообщалось ранее, Синод ПЦУ 2 февраля опубликовал заявление по ситуации вокруг Закона № 2662-VIII от 20 декабря 2018 года, который обязывает каноническую Украинскую Православную церковь изменить название.

20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому Украинская Православная Церковь должна изменить название и указать свою принадлежность к России.

В УПЦ назвали закон антиконституционным и политическим, подчеркнув, что «Украинская Православная Церковь является Церковью украинского народа, основанная Собором Украинской Православной Церкви и зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, а ее центр находится в Киеве».

11 февраля 2020 года Большая палата Конституционного Суда Украины начала рассматривать дело о соответствии Конституции Украины закона о переименовании УПЦ.

В тему: В УПЦ прокомментировали заявления Корчинского отобрать Киево-Печерскую лавру.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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