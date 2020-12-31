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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, как Господь благословляет тех, кто не идет на компромисс с совестью

Митрополит УПЦ рассказал, как Господь благословляет тех, кто не идет на компромисс с совестью

Александра Кудрявцева
31.12.20 12:40
691
Митрополит УПЦ рассказал, как Господь благословляет тех, кто не идет на компромисс с совестью

Главное: Верующие потеряли храмы из-за рейдерских действий активистов ПЦУ, но не потеряли совесть и благодать от Бога.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, об этом сказал митрополит Мелетий во время общения с верующими церковных общины сел Боянчук и Горошовцы, пострадавшие от захватов храмов.

«Сохранив верность канонической благодатной Украинской Православной Церкви, верующие потеряли храмы, в которых они с детства молились, но не потеряли благодать, которую им посылал Господь. Теперь мы видим, что Господь благословляет тех, кто принимает правильный выбор, держится истинной веры и не идет на компромисс с грехом и полуправдой. Господь являет чудеса и помогает возрождать богослужебную жизнь», — отметил владыка.

Митрополит Мелетий пообщался с верующими и посмотрел, как живут и поддерживают богослужебную жизнь церковные общины.

В Горошовцах прихожане молятся во временном храме и планируют строить полноценный в 2021 году.

Община УПЦ в селе Боянчук начала строительство новой церкви 3 июля. Уже закончили возведение стен и кровлю с куполами. Сейчас ведутся внутренние работы — утепляют крышу и делают потолок.

В тему: В Церкви заявили, что решения Синода РПЦ не ограничивают права УПЦ.

 
Тэги: УПЦ, ПЦУ

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