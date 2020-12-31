Митрополит Антоний рассказал, что самое важное необходимо сделать, встречая Новый год

Главное: Мы входим в Новый Год с надеждой и благодарностью Богу, Который выше всех кризисов и проблем.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в видеоблоге на Ютуб-канале «Витражи».

«Сейчас многие люди с надеждой смотрят в новый год. Такие чувства вполне ожидаемы и объяснимы. Но, во многом они основаны на совершенно инфантильных ощущениях. Ведь из года в год, проходя этот условный календарный цикл, люди ждут каких-то перемен к лучшему в своей жизни и почти всегда их ждёт разочарование. Почему так происходит?...Человек ежедневно бомбардируется чудовищным количеством информации через новости и социальные сети. Ощущение надвигающегося ужаса поражает очень многих. И здесь срабатывают защитные механизмы психики — человек начинает ассоциировать всё происходящее с неким временным отрезком, в данном случае — с 2020 годом, ожидая, что новый 2021 принесет облегчение. Эти ожидания тут же подхватывают астрологи, которые внушают: это был год под таким-то знаком, а следующий будет под другим, перемены произойдут непременно. И вот люди собираются вместе, покупают огромное количество еды и алкоголя, чтобы с шумом и гамом провести ненавистный год и встретить новый исполненный надежд. Но потом праздники оканчиваются и человек оказывается наедине с реальностью», — отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ напомнил, что христианам предоставлен величайший дар — дар свободы от «фетишизации временных циклов, свободы от ложных надежд».

«Наша надежда вся в Боге, в Том, кто владеет и временами и судьбами. Потому мы не можем быть ни инфантильными оптимистами, ни депрессивными пессимистами. Наш путь — упование на Господа. Путь доверия Ему. Путь послушания Ему. А значит, мы входим в Новый Год более сильными в ожидании празднования Рождества Того, кто выше всех кризисов и всех проблем», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Украинцы считают Митрополита Онуфрия одним из самых влиятельных лидеров страны.