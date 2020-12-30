В Монголии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Главное: В Монголии произошла первая смерть от COVID-19. Появились данные по заболеваемости.

Детали: В Монголии впервые с начала пандемии от коронавируса умер человек. Данный факт подтвердили власти страны.

Известно, что это 76-летняя женщина – она лечилась в Баянзурхской районной больнице общего профиля Улан-Батора.

Медики отмечают, что у пациентки были серьезная респираторная инфекция, сердечнососудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С. При этом ее сопутствующим диагнозом был COVID-19.

Всего в стране коронавирусом заразились 1 195 человек, 824 из которых уже выздоровели.

В тему: мы писали, что ученые научились выявлять коронавирус прямо в воздухе.