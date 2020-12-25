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Новости > Из-за Фирташа, Левочкина и Бойко при поддержке «Зе-власти» украинцев ждут баснословные платежки за газ, — эксперт

Из-за Фирташа, Левочкина и Бойко при поддержке «Зе-власти» украинцев ждут баснословные платежки за газ, — эксперт

Автор: «Фраза»
25.12.20 15:17
785
Из-за Фирташа, Левочкина и Бойко при поддержке «Зе-власти» украинцев ждут баснословные платежки за газ, — эксперт

Из-за Фирташа, Левочкина и Бойко при поддержке «Зе-власти» украинцев ждут баснословные платежки за газ. Об этом в своем блоге заявил политический обозреватель Ярослав Бондаренко.

«Журналисты „4 канала“ рассказали как Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Юрий Бойко пролоббировали подорожание газа для украинцев. А самое удивительное то, что бизнес Фирташа, Левочкина и Бойко после прихода к власти Владимира Зеленского начал чувствовать себя намного лучше. И это несмотря на то, что Левочкин и Бойко — заядлые оппозиционеры, по крайней мере, на словах. А на действии, как мы видим, они совсем не гнушаются сотрудничать с „зелеными“ — именно Фирташ, Левочкин и Бойко пролоббировали решение НКРЭКУ начать второй этап повышения цен на газ в 2-3 раза от нынешних», — отметил он.

«В результате такого сговора олигархов с государством украинцам, которые используют газ для отопления домов, нагрева воды и приготовления пищи это повышение выльется в тысячи гривен дополнительных расходов ежегодно», — добавил Бондаренко.

«Журналисты подчеркнули, что получившие в 90-е по бросовым ценам газовые сети олигархи отлично чувствуют себя при любых властях. Они зарабатывают на газовых схемах при всех президентах, в том числе и обещавшем украинцам защиту от подобного грабежа Зеленском. Например, с приходом актера на должность президента суд отменил Фирташу решение монопольщиков о принудительном разделении азотного бизнеса олигарха — компании Ostchem — за злоупотребление им монопольным положением на рынке удобрений. Хотя все на рынке понимают, что „Азоты“ Фирташа были реальными монополистами в 2014-2017 годах, государство соглашается простить олигарха, добавляют журналисты», — говорит эксперт.

«Кроме того, за счет опять-таки рядовых украинцев, прекращен пятилетний спор олигарха с государством о том, кто определяет уровень производственно-технологических потерь газа в сетях облгазов. В результате Фирташу заплатят потребители, у которых нет газовых счетчиков, путем повышения нормы потребления голубого топлива в 1,6-2,6 раза», — отмечает Бондаренко.

«Как показано в расследовании „4 канала“, благодаря управлению 20 облгазами из 44, Фирташ отбирает из украинской ГТС миллионы кубометры газа якобы для технических нужд. Несмотря на то, что государство в лице НАК „Нафтогаз Украины“ пытается доказать через суды этот отбор, служители Фемиды почему-то постоянно поддерживают компании олигарха. А затем отобранное голубое топливо внезапно начинает реализоваться через нелегальные заправки как сжиженный углеводородный газ (СУГ). В результате олигарх делает бешенные прибыли практически из воздуха», — заявил эксперт.

«Естественно, при таком раскладе бенефициары схем заинтересованы в как можно более долгой эксплуатации итак уже поношенных и затасканных труб — ведь тогда гораздо проще списывать украденное топливо якобы на производственно-технические нужды. Таким образом, согласно неофициальным данным, из ГТС „испаряются“ около 20% газа, который потом через продажу на нелегальных АГЗС оседает в карманах украинских олигархов», — подчеркнул он.

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