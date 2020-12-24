Митрополит УПЦ объяснил, как семейные ценности помогут сохранить Украину

Главное: Сохраняя семью, мы сохраняем свою Церковь и государство.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в комментарии «Першому Козацькому» после концерта в рамках Всеукраинского благотворительного просветительского марафона «Сохраним семью — сохраним народ».

Запорожский архиерей призвал каждого задуматься над тем, как он сохраняет свою семью, а значит — свою Церковь и свое государство.

«Что такое семья? Мы можем сказать «семь я» — т.е. мама, папа и еще пятеро деток. Нет. Если в общенациональном понимании, то каждый из нас — это член нашей большой семьи по фамилии Украина. Если в общецерковном понимании — это член семьи Украинской Православной Церкви«,— сказал митрополит Лука.

Владыка напомнил слова апостола Павла о том, что «семья — это малая Церковь».

«Наша громадная Церковь состоит из таких маленьких церквушек — маленьких семей, которые утверждают слово истины. Сегодня хочу пожелать всем нам, чтобы мы помнили и знали, что я — член семьи: государственной, церковной, родовой. Если я буду это осознавать, я сохраню свой род, сохраню свою Церковь, сохраню свое государство. Пусть каждый задумается, как он сохраняет свою семью, а значит — свою Церковь и свое государство, нашу Украину», — призвал митрополит Лука.

Как сообщалось ранее, в Запорожье более 700 детей получили подарки от УПЦ.

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