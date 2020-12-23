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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, почему на богослужениях используется церковнославянский язык

Митрополит УПЦ рассказал, почему на богослужениях используется церковнославянский язык

Александра Кудрявцева
23.12.20 17:45
289
Митрополит УПЦ рассказал, почему на богослужениях используется церковнославянский язык

Главное: Практика совершения богослужений на церковнославянском языке, общая для всех славянских стран не является какая-то догматической или даже канонически установившейся нормой, это дань традиции, которая имеет свою интересную историю.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Церковнославянский язык, созданный на основе разговорного диалекта святыми братьями Кириллом и Мефодием, никогда не был в общеупотребительном использовании. То есть это язык чистый, возвышенный, в нём нет ругательств. Это язык, созданный специально для молитвы. Он используется только в богослужебной практике, как латинский в медицинской», — написал архиерей.

Он напомнил, что на Руси был обычай, идя в храм, сменять повседневные одежды на нарядные, выходные. «Так и язык общения с Богом у славянских народов отличается от того, который мы используем в быту», — отметил владыка Лука.

Митрополит Лука напомнил, что Православная Церковь не раз экспериментировала в этой области, позволяя в богослужебном употреблении украинский и русский языки,так как язык богослужения не носит принципиального значения.

Специальной комиссией был осуществлён перевод богослужебных книг на общеупотребительный язык. Это решение никто до сих пор не отменял. «Но сам церковный народ не принял этой реформы, — продолжил архиерей. — Душа, опытно познавшая вкус молитвы, её сладость, желает выражать свою любовь к Богу тем способом, к которому привыкло её сердце», — сказал владыка.

Архиерей рассказал об опыте богослужения на украинском языке в Запорожской епархии.

«В нашей епархии я никогда не запрещал богослужение на украинском языке. Более того, оно сознательно нами вводилось в одном из центральных городских храмов. Но результат был тот же. Люди сами хотят молиться на привычном для них церковнославянском языке. И это для меня, как архиерея, важнее любой политической или идеологической моды», — поделился митрополит Лука.

В тему: Митрополит УПЦУПЦ написал рождественскую песню для детей Подробности читайте на Фразе: https://fraza.com/news/296695-mitropolit-upts-napisal-rozhdestvenskuju-pesnju-dlja-detej-"> написал  Рождественскую песню для детей.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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