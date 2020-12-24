Трамп помиловал бывшего политтехнолога Януковича

Главное: Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего руководителя своего предвыборного штаба, а также политтехнолога Виктора Януковича и «Партии регионов» Пола Манафорта.

Детали: Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании и смягчении приговоров 29 людям. Как сообщается на официальном сайте Белого дома, среди них бывший глава его избирательной кампании Пол Манафорт, осужденный за финансовое мошенничество и сговор с целью скрыть свои преступления.

Как отмечается, «в результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры» он уже провел в тюрьме 2 года, в том числе некоторое время в одиночной камере, и стал «одной из самых ярких жертв... возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории».

Кроме того, Трамп помиловал отца своего зятя Чарльза Кушнера, осужденного в 2006 г за незаконные взносы в предвыборную кампанию и уклонение от уплаты налогов, и бывшего советника Роджера Стоуна, которого обвинили в препятствовании расследованию, давлении на свидетелей и неправдивых показаниях в рамках дела о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

В тему: 8 марта 2019 года суд города Александрия (штат Вирджиния) приговорил 69-летнего Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов.

Спустя 5 дней суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 года заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности.

Таким образом, в общей сложности он был приговорен к тюремному заключению на 7,5 лет.

Напомним: 28 мая 2016 года бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.

5 августа 2016 года The New York Times сообщила, что руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт мог получить $12,7 млн из Украины с 2007 по 2012 год.

Cам лоббист причастность к деньгам из «черной кассы» опроверг. По его словам, «все политические выплаты, которые ему направлялись, предназначались для команды (как местной так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования». Политтехнолог отметил, что его работа в Украине «завершилась после выборов в октябре 2014 года».

18 августа Национальное антикоррупционное бюро обнародовало суммы средств из так называемой «черной кассы» Партии регионов, которые якобы предназначались Манафорту.

В декабре того же года НАБУ обнародовало доказательства оригинальности «амбарной книги» регионалов.