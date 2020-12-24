Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп помиловал бывшего политтехнолога Януковича

Трамп помиловал бывшего политтехнолога Януковича

Александр Панько
24.12.20 13:18
208
Трамп помиловал бывшего политтехнолога Януковича

Главное: Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего руководителя своего предвыборного штаба, а также политтехнолога Виктора Януковича и «Партии регионов» Пола Манафорта.

Детали: Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании и смягчении приговоров 29 людям. Как сообщается на официальном сайте Белого дома, среди них бывший глава его избирательной кампании Пол Манафорт, осужденный за финансовое мошенничество и сговор с целью скрыть свои преступления.

Как отмечается, «в результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры» он уже провел в тюрьме 2 года, в том числе некоторое время в одиночной камере, и стал «одной из самых ярких жертв... возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории».

Кроме того, Трамп помиловал отца своего зятя Чарльза Кушнера, осужденного в 2006 г за незаконные взносы в предвыборную кампанию и уклонение от уплаты налогов, и бывшего советника Роджера Стоуна, которого обвинили в препятствовании расследованию, давлении на свидетелей и неправдивых показаниях в рамках дела о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

В тему: 8 марта 2019 года суд города Александрия (штат Вирджиния) приговорил 69-летнего Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов.

Спустя 5 дней суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 года заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности.

Таким образом, в общей сложности он был приговорен к тюремному заключению на 7,5 лет.

Напомним: 28 мая 2016 года бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.

5 августа 2016 года The New York Times сообщила, что руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт мог получить $12,7 млн из Украины с 2007 по 2012 год.

Cам лоббист причастность к деньгам из «черной кассы» опроверг. По его словам, «все политические выплаты, которые ему направлялись, предназначались для команды (как местной так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования». Политтехнолог отметил, что его работа в Украине «завершилась после выборов в октябре 2014 года».

18 августа Национальное антикоррупционное бюро обнародовало суммы средств из так называемой «черной кассы» Партии регионов, которые якобы предназначались Манафорту.

В декабре того же года НАБУ обнародовало доказательства оригинальности «амбарной книги» регионалов.

Тэги: США, Виктор Янукович, Партия регионов, мир, помилование, Дональд Трамп, Пол Манафорт

Комментарии

Статьи

23.12.20 08:55

Социализм в Америке входит в тренд

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.12.20 08:46

Полицаи в 1980-м году

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Люди запасаются продуктами... Украинцы в Британии рассказали о ситуации в стране
23.12.20 12:37

Люди запасаются продуктами... Украинцы в Британии рассказали о ситуации в стране

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, кто в Украине первым получит прививку от коронавируса

Стало известно, кто в Украине первым получит прививку от коронавируса
24.12.20 12:42
641
Последние новости
24.12.20 14:23

В Тернополе разбойники похитили бизнесмена и всю ночь его пытали
24.12.20 13:55

Милевский продолжит карьеру в закарпатском селе
24.12.20 13:25

В Элладской Церкви заявили, что на Поместные Церкви оказывается давление в вопросе признания ПЦУ
24.12.20 13:18

Трамп помиловал бывшего политтехнолога Януковича
24.12.20 12:42

Стало известно, кто в Украине первым получит прививку от коронавируса
24.12.20 12:10

Появилось видео с места взрыва офисного здания в США
24.12.20 12:05

Украина не собирается закрывать международное авиасообщение
Фото и Видео
В Тернополе разбойники похитили бизнесмена и всю ночь его пытали
В Тернополе разбойники похитили бизнесмена и всю ночь его пытали
В Тернополе разбойники похитили бизнесмена и всю ночь его пытали
В Тернополе разбойники похитили бизнесмена и всю ночь его пытали
Появилось видео с места взрыва офисного здания в США
Появилось видео с места взрыва офисного здания в США
Девушка порезала ножом мужика в самом сердце Одессы
Девушка порезала ножом мужика в самом сердце Одессы
В Индии на похоронах произошел немного мистический и жуткий инцидент
В Индии на похоронах произошел немного мистический и жуткий инцидент
Доктор Комаровский рассказал, как уберечься от «британского» коронавируса
Доктор Комаровский рассказал, как уберечься от «британского» коронавируса
Появилось видео с места жуткого ДТП под Киевом, в котором погибли два пешехода
Появилось видео с места жуткого ДТП под Киевом, в котором погибли два пешехода
Во Франции мужчина учинил кровавую расправу над полицейскими
Во Франции мужчина учинил кровавую расправу над полицейскими
В Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день
В Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день
Отсидевший за убийство жены мужчина жестоко убил свою мать в одном из киевских спальников
Отсидевший за убийство жены мужчина жестоко убил свою мать в одном из киевских спальников
Умерла самая старая панда в мире
Умерла самая старая панда в мире
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.