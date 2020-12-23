На Киевщине отпразднуют Рождество по-древнеславянски

25, 26 и 27 декабря Древний Киев приглашает с размахом отпраздновать Рождество Христово по традициям наших предков. Древнеславянские гуляния, конно-трюковые выступления, мастер-классы по пению колядок, горячие напитки и блюда с костра — всё это и многое другое ждет маленьких и взрослых гостей в настоящем, живом средневековом городе.

Приехав в Княжество, гости совершат удивительное путешествие во времени в Средневековье и узнают, как праздновали Рождество наши предки тысячу лет назад. Войдя в ворота Древнего Киева, посетители попадут в настоящий средневековый город, столицу Киевской Руси Х века.

Ведь в Княжестве на территории более 20 га, на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-XIII веков в полном масштабе, а также здесь возрождаются атмосфера и дух той славной эпохи. Только здесь можно увидеть уникальные шедевры средневекового зодчества: монументальное деревянное оборонительное сооружение (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, действующую деревянную Васильевскую церковь Х-го века. Также посетителей ждут исторические экспозиции с осадными орудиями, воссозданной боевой ладьей Х века и даже средневековая пыточная.

25, 26 и 27 декабря пройдет праздничная программа «Рождество в Древнем Киеве» с древними забавами и обрядами, конно-трюковыми шоу и интерактивным музыкальным представлением по мотивам Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Яркое музыкальное действо в сопровождении живого вокала, наполненное искрометным юмором, будет интересно и познавательно как детям, так и взрослым. Гости будут не просто зрителями, но и смогут принять активное участие в представлении.

После действа зрителей ждет сюрприз. Жители Древнего Киева пригласят всех на мастер-класс по изучению и пению старинных Рождественских колядок.

С 19 декабря в Княжестве открыта Главная резиденция Нового Года, где гостей встречает добрый дедушка-волшебник. Здесь дети и взрослые положат свои письма в Волшебную шкатулку исполнения желаний и устроят яркую фотосессию со сказочными героями.

Гости Древнего Киева познакомятся с уникальными лошадьми редких древних пород, собранными из разных стран в Княжеской конюшне.

Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре. Все желающие смогут подойти к этим прекрасным животным, погладить, сфотографироваться с ними и даже совершить прогулку верхом, в экипаже или даже в санях.

Все желающие могут освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел.: (050) 385-20-35, (044) 461-99-37.

Пусть никого не пугает зимняя стужа — в Древнем Киеве никто не замерзнет. Ведь жители Княжества зажгут жаркие костры и пригласят всех гостей принять участие в традиционных славянских зимних забавах и веселых играх. А древнекиевские повара порадуют всех горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра.

Здесь каждый почувствует себя жителем настоящего средневекового города. В средневековом тире можно научиться метко стрелять из лука и метать ножи, а на монетном дворе — чеканить монеты «на счастье» по древней технологии. В Княжеской костюмерной можно примерить наряды и амуницию времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и зип-лайн «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности.

Княжеские повара попотчуют гостей горячими напитками и вкуснейшими блюдами, приготовленными на кострах. Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортных комнатах (при условии предварительного бронирования).

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Начало праздничной программы в 13:00.

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого —250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com