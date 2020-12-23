«Внезапный» снегопад спровоцировал более тысячи ДТП за последние сутки

Главное: Из-за обильных снегопадов с начала суток в Украине произошло 1049 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и еще 64 — травмированы.

Детали: Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook, за последние сутки на территории Украины зафиксировано 1049 ДТП, в результате чего 13 человек погибли и 64 — травмированы.

На территории Киева произошло 278 ДТП, в результате которых 3 человека травмированы.

В патрульной полиции призывают водителей быть внимательными и осторожными, а если все же случилось оказаться в трудной ситуации — звонить на 102.

В тему: В связи с сильным снегопадом, начавшемся днем 23 декабря, в Киеве возникли огромные автомобильные заторы.