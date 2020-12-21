Спустя неделю после аварии на Шулявском мосту нет ни одного фонарного столба

Детали: На Шулявском путепроводе в Киеве демонтировали все опоры освещения и контрактную сеть троллейбусов. Спустя неделю после аварии их движение все еще не восстановлено.

Главное: После последней аварии на Шулявском путепроводе в Киеве с моста убрали все столбы освещения. Как написал на своей странице в Facebook дизайнер Дмитрий Макогон, вместе с ними исчезла и контактная сеть для троллейбусов.

В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию.

Отметим, что официальной информации о демонтаже всех опор и сроках их восстановления на данный момент не поступало.

В тему: 15 декабря 2020 года в Киеве на Шулявском мосту три столба упали на проезжую часть. Чудом никто не пострадал.

При этом из-за происшествия были изменено движение четырех маршрутов троллейбусов.

На следующий день представители фирмы-подрядчика, которая занималась реконструкцией Шулявского моста демонтировали еще шесть фонарей на путепроводе.