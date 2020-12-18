Доктор Комаровский дал неожиданный совет людям, больным коронавирусом

Главное: Известный врач Евгений Комаровский рассказал, что для лучшего воздухообмена в легких людям, больным коронавирусом, нужно как можно чаще лежать на животе.

Детали: В разгар пандемии и увеличения случаев воспаления легких медики обсуждают способы лечения и профилактики заболеваний. Как рассказал Евгений Комаровский, сон, лежа на животе, является одним из самых работающих способов активизации воздухообмена, сообщает «Голос».

По его словам, вирус поражает задние отделы легких, а когда вы лежите на животе, то в этих отделах воздухообмен активизируется, что значительно улучшает ваше состояние в целом. Комаровский отмечает, что при тяжелом течении COVID-19 нужно спать на животе, да и просто лежать, бодрствуя.

Еще один совет от Комаровского — если у вас большой живот и лежать на нем неудобно, нужно вытащить пружины из матраса.

В тему: Евгений Комаровский назвал самые глупые «народные методы» борьбы с коронавирусом.

Также он перечислил основные мифы о коронавирусе.