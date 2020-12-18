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Новости > Медведчук – самый влиятельный политик Украины после президента, – эксперт

Медведчук – самый влиятельный политик Украины после президента, – эксперт

Автор: «Фраза»
18.12.20 12:47
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Медведчук – самый влиятельный политик Украины после президента, – эксперт

Медведчук — самый влиятельный политик Украины после президента. Как сообщает «Народная правда», об этом на своей станице в Facebook заявила политический обозреватель Инна Иваночко, комментируя ежегодный рейтинг самых влиятельных украинцев по версии издания «Вести»:

«Что интересно, действующий президент страны не попал даже в тройку самых влиятельных лиц, уступив феномену пандемии, послам стран G7 и даже олигарху Ринату Ахметову.

Издание приводит причины, по которым Зеленский оказался так низко, но они настолько прозрачны, что давайте лучше поговорим о человеке, который идет вслед за президентом. Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук в большую политику вернулся не так давно — летом 2018 года. За эти два года политик приложил руку к превращению новосозданной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» во вторую по рейтингу политическую силу в Украине. А сам он вырос в политика, который решает вопросы государственного уровня. Отсюда и место в рейтинге влиятельности вслед за президентом.

Секрет успешности Медведчука кроется в правильно расставленных приоритетах. Очевидно, что главная проблема Украины — военный конфликт на Донбассе. Политик презентовал мирный план, который одобрили в Москве, Донецке и Луганске, и который реально способен положить конец войне. Действующая власть отказывается его реализовать, но сам Медведчук обещает сделать это, когда его политическая сила получит власть в Украине.

Еще один вопрос, волнующий украинцев — высокие тарифы на услуги ЖКХ. Медведчук договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о снижении цен на газ для Украины и возобновлении прямых поставок. Механизм позволит уменьшить цену газа практически вдвое, а значит — снизить тарифы.

Также Медведчук лично с Путиным решил вопрос снятия санкций с ряда украинских предприятий, что могло бы подтолкнуть Киев и Москву к нормализации отношений и восстановлении экономических связей. Но власти игнорируют эту возможность, которая, к слову, очень помогла бы стагнирующей экономике.

И вот сейчас, в условиях пандемии коронавируса, Медведчук договорился с Россией сначала о поставках вакцины в Украину, а потом, когда власти публично отказались от такой возможности, решил вопрос производства вакцины в Украине. Что очень важно, ведь это позволит спасти тысячи жизней украинцев и создаст рабочие места на украинских предприятиях.

То есть, Виктор Медведчук и партия ОПЗЖ работают точечно, но эти точки — важнейшие проблемы Украины. Пока власть превращает страну в шапито, хотя бы оппозиция сохраняет холодную голову и трезвый рассудок. Когда-то последствия этого «зеленого нашествия» придется разгребать. Судя по данным социологии, украинцы не против доверить эту миссию ОПЗЖ. Рейтинг партии вырос до 22%, а на местных выборах ОПЗЖ победила в шести регионах, став всеукраинской политической силой.

Показательно, что кроме Медведчука в рейтинг попали и другие его соратники по ОПЗЖ — Сергей Левочкин и Юрий Бойко, которые заняли 35е и 49е место соответственно«.

«Виктора Медведчука можно любить, можно не любить, но не считаться с его целеустремленностью и работоспособностью невозможно. Три года назад никто не знал, что он собрался вернуться в публичную плоскость, а сегодня он самый влиятельный Политик страны после Президента» — отметила Иваночко.

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