Непогода частично оставила Черниговскую область без электричества

Главное: В Украине бушевала непогода. Стало известно о ее последствиях.

Детали: Бушевавшая накануне непогода сильно «потрепала» Черниговскую область. Подробности поведали в ГСЧС.

Сообщается, что мокрый снег и порывы ветра привели к тому, что тут сработала система защиты линий электропередач.

В итоге 120 населенных пунктов остались без электричества: они были обесточены.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отетим, что непогода тут бушевала два дня кряду.

В тему: ранее мы писали, что непогода прошлась по трем украинским областям.