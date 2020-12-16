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Новости > ДТП в Донецкой области: погиб маленький мальчик

ДТП в Донецкой области: погиб маленький мальчик

Александр Панько
16.12.20 09:20
295
ДТП в Донецкой области: погиб маленький мальчик

Главное: В Донецкой области произошло ДТП. Жертвой аварии стал ребенок.

Детали: Во вторник, 15 декабря, в Покровске Донецкой области произошло смертельное ДТП. Его жертвой стал десятилетний мальчик.

Известно, что ребенок переходил дорогу, а 59-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, выезжая из города, совершил на него наезд.

Малыш скончался на месте.

Уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В тему: жертвами страшного ДТП в Запорожской области стали два человека.

Тэги: ДТП, общество, авария, транспорт, Донецкая область, дети, регионы, новости Украины

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