ДТП в Донецкой области: погиб маленький мальчик

Главное: В Донецкой области произошло ДТП. Жертвой аварии стал ребенок.

Детали: Во вторник, 15 декабря, в Покровске Донецкой области произошло смертельное ДТП. Его жертвой стал десятилетний мальчик.

Известно, что ребенок переходил дорогу, а 59-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, выезжая из города, совершил на него наезд.

Малыш скончался на месте.

Уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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