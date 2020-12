У Зеленского не замечают схемы по «скруткам» НДС Вячеслава Стрелковского и выводу этих денег в Чехию, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, его Офис, руководство Госналоговой службы (ГНС), а также ГБР, СБУ и Офис Генпрокурора не могут поломать и остановить схемы по «скруткам» (фиктивным операциям компаний, затеянным для уклонения от уплаты НДС), которые на протяжении нескольких лет реализовывает через подконтрольные фирмы один из самый известных украинских «схемщиков» Вячеслав Стрелковский. Как сообщают «Версии» со ссылкой на ОРД, «Вячеслав Стрелковский реализовал десятки схем по возмещению НДС из бюджета Украины и „обналу“, как с крупнейшими компаниями, среди которых фирмы по реализации нефтепродуктов и продуктовых ритейлеров, так и с компанией обслуживающей магазины Duty Free в украинских аэропортах».

«Уголовное производство производства № 62019000000000348, которым занимается Государственное бюро Украины (ГБР) по компании ООО „Дьюти Фри Пи Джей Юкрейн“ и ряда фирм Вячеслава Стелковского сейчас рассматривается в суде. По просьбе следователей ГБР досудебное расследование в этом уголовном производстве, которое рассматривается с марта 2019 года, в очередной раз продлили до марта 2021.

Журналисты также описывают схему, по которой руководители фирм, подконтрольных Вячеславу Стрелковскому и его жене Диане Стрелковской, обманывают СМКОР (система мониторинга критериев оценки риска) „налоговой“. Самом собой, при условии, что в „налоговой“ есть свои люди и на самых высоких постах», — пишет издание.

«ООО „Продмаркет трейд“, ООО „С.К.С“ и ООО „ЛКО Групп“, ООО „Дитранс“, ООО „Дитрейд ЛТД“, ООО „ТД Дитрейд“, ООО „Бейкери Фуд Индастри“ прочно ассоциируется и, по данным открытых источников, контролируется Вячеславом Стрелковским и его супругой киевлянкой Стрелковской Дианой Валерьевной 1984 г.р. Еще несколько лет назад он значился руководителем и собственником пары основных фирм, через которые реализовывались схемы, но в последние годы все переписал на подставных лиц и жену. Сотни миллионов и миллиарды гривен выводятся из госбюджета через эти фирмы через схемы возмещения НДС.

Как пишут журналисты, у семьи Стрелковских, которые являются резидентами Чехии, бизнес и дорогостоящая недвижимость в этой стране, в том числе шикарный дом за несколько миллионов долларов в городе. Среди фирм, зарегистрированных на Стрелковских в Чехии: HS RENT s.r.o., Villa Pruhonice, s.r.o., Yton group s. r. o., Beerloga.Cz a.s., Fishki.Cz a.s., Bakery Food Industry a.s., BUSINESS PBP a.s., ST-REAL s.r.o.

Другими собственниками некоторых этих чешских фирмах также являются украинцы Олег Мищенко и Владимир Карпов, у которых также бизнес в Украине», — заключают «Версии».