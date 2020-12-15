Центральные станции метро закрыты на вход и выход

Главное: Две центральные станции столичного метро закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании.

Детали: В Киеве закрыли на вход две центральные станции метро. Речь идет о станции метро «Майдан Незалежности» и «Крещатик». Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Станции „Крещатик“ и „Майдан Незалежности“ закрыты на вход. Пересадочный узел и выход из станций работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что выход со станции «Крещатик» возможен только на улицы Городецкого и Институтскую.

Позже стало известно, что станции закрыты не только на вход, а и на выход, и на пересадку. Поступило анонимное сообщение о минировании.

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