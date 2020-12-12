Ученые из Австралии нашли еще одно подтверждение теории эволюции Дарвина

Главное: Австралийские ученые доказали одну из эволюционных гипотез Чарльза Дарвина. По их данным, насекомые, живущие на островах, где дуют сильные ветры, склонны терять крылья.

Детали: Ученые из Университета Монаша в Австралии подтвердили гипотезу Чарльза Дарвина, в соответствии с которой в ходе эволюции насекомые, живущие на островах, склонны терять крылья. Как сообщает Lenta.ru, специалисты проанализировали данные о насекомых, обитающих на арктических и субантарктических островах, располагающихся между 40 и 50 широтами, известными как «ревущие сороковые». Здесь дуют сильные ветры, часто порождающие мощные штормы и если Дарвин был прав, то в таких условиях у бескрылых насекомых будет преимущество перед теми, кто сохранил способность летать.

В итоге ученые подтвердили, что постоянный ветер действительно способствует исчезновению крыльев, однако это происходит не совсем так, как предполагал Дарвин.

Оказалось, что ветер, затрудняя полет насекомых, делает его более затратным с точки зрения потребления энергии. Таким образом, они перестают вкладывать ресурсы в полет и обеспечивающие его энергозатратные механизмы, коими являются крылья и мускулатура, и перенаправляют их на размножение.

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