Министр Александр Ткаченко вошел в список топ коррупционеров года, - СМИ

Министр культуры Александр Ткаченко попал в список топ-коррупционеров 2020 по версии сайта «Podrobnosti.ua». Речь идет о коррупционных скандалах, связанных с его незадекларированной недвижимостью на Трухановом острове и о скандале с приватизацией Одесской киностудии, сообщают «Вести».

Согласно расследованию программы Bihus.info, бывший гендиректор «1 + 1 media», а ныне министр культуры Александр Ткаченко пользуется незадекларированной недвижимостью на Трухановом острове.

Это целый комплекс из большого дома и двух домиков поменьше. На территории есть маленькое озеро. Участок был предназначен под строительство.

Кроме того, Ткаченко замешан в скандале с приватизацией Одесской киностудии. Министр злоупотреблял служебным положением, будучи главой профильного комитета ВРУ, который рассматривал законопроект 0896, одним из пунктов которого как раз и была приватизация киностудии. 50% и минус одну акцию получил инвестор «Новая киностудия» во главе с министром Александром Ткаченко. Можно было бы подумать, что Ткаченко собирается снимать там кино, но потом оказалось, что партнером Ткаченко стал киевский застройщик — Андрей Вавриш, который с 2018 года является совладельцем киностудии. Это он подтвердил в интервью Bihus.info.

Учитывая то, что киностудии принадлежит целых 5 гектаров наиболее дорогой земли в Одессе — на берегу моря, можно сделать вывод, что партнеры точно не кино будут снимать, а заниматься застройкой.