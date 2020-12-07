В России возбудили уголовное дело в отношении украинца, убитого пограничниками

Главное: Правоохранители подозревают, что российские пограничники заявили о попытке нарушения границы со стороны Украины в Сумской области, пытаясь объяснить немотивированное убийство гражданского лица. При этом в России возбудили уголовное дело о нападении на военнослужащего.

Детали: В ночь на 4 декабря на территории Российской Федерации, недалеко от государственной границы с Украиной, российскими пограничниками был застрелен житель Сумской области Евгений Голубев 1993 г. р. При этом, как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, представители ФСБ России не продемонстрировали никаких доказательств агрессивных действий убитого при задержании.

По его словам, контрабандисты обычно не носят с собой оружие, потому что в случае задержания проще договориться с пограничниками за деньги, чем устраивать стрельбу.

Таким образом, по словам источника, Голубев мог стать случайной жертвой российских силовиков, а их заявления о попытке нарушения границы группой диверсантов вызваны желанием скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица.

Между тем, как утверждается, погибший хорошо известен местным полицейским, поскольку был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и разбое. При этом он часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей и якобы регулярно устраивал рыбачьи вечеринки на озерах.

Между тем, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко, в России возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего.

В СК утверждают, что 3 декабря при пресечении попытки нарушения государственной границы России тремя вооруженными лицами произошла перестрелка с пограничниками, в результате которой один из нарушителей был уничтожен. «У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения. Все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств», — заключила Петренко.

В тему: 30 августа 2019 года в районе украинско-российской границы на Харьковщине в результате взрыва погиб 35-летний инспектор погранслужбы.