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Новости > Гриневецкий и Труханов готовят новую волну беспредела в Одессе. Для этого им надо уничтожить ОПЗЖ силами националистов, – блогер

Гриневецкий и Труханов готовят новую волну беспредела в Одессе. Для этого им надо уничтожить ОПЗЖ силами националистов, – блогер

Автор: «Фраза»
06.12.20 19:21
826
Гриневецкий и Труханов готовят новую волну беспредела в Одессе. Для этого им надо уничтожить ОПЗЖ силами националистов, – блогер

Гриневецкий и Труханов готовят новую волну беспредела в Одессе. Для этого им надо уничтожить ОПЗЖ силами националистов. Как сообщает 1NEWS.COM.UA, об этом заявил политический обозреватель Владимир Шамин.

«Наконец-то стало понятно, зачем Зеленский в конце ноября назначил главой Одесской облгосадминистрации выходца из комсомольской среды, уже бывшего ранее губернатором Одесской области при Кучме, Сергея Гриневецкого.

Гриневецкий, с виду весь такой пророссийский, имеющий Орден Дружбы „за большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Украины“ оказался лишь исполнителем преступной хотелки Зеленского для сговора с Трухановым.

Следите за мыслью: кто мешает Зеленскому и Труханову в Одессе? Правильно: ОПЗЖ. Кто получил большинство на выборах в Одесской области? Правильно: ОПЗЖ. Что нужно сделать Зеленскому и Труханову, чтобы и дальше творить незаконные дела в Одессе? Правильно: убрать ОПЗЖ.

Именно такое задание Зеленский и Труханов поставил перед Гриневецким: убрать ОПЗЖ из Одессы. И бывший комсомольский деятель взял под козырек.

Показать свою лояльность он смог уже 4 декабря, на незаконной сессии Одесского облсовета. Гриневецкий вызвал полицию и спецназ, чтобы вывести представителей ОПЗЖ. Силовики избили Плачкову, но на большее они оказались неспособны. После чего Гриневецкий вызвал националистов из „Нацкорпуса“ и „Азова“, чтобы те вывели из зала и избили депутатов от ОПЗЖ, которые заблокировали принятие незаконных решений.

Задумайтесь, в Одессе, где до сих пор не наказаны бандиты, убившие 48 человек 2 мая 2014 года, власти снова прибегают к помощи этих же бандитов!

Таким образом, Труханов, руками Зеленского, который поставил губернатором человека Труханова (Гриневецкий в 2020 году стал депутатом облсовета от партии Труханова) зачищает под себя весь регион, чтобы снова вести свои темные делишки», — написал Шамин.

«Если Труханов, Гриневецкий и Зеленский руками бандитов готовы избивать и калечить народных депутатов, которые не идут у них на поводу, то что будет с простыми людьми? Сразу в бетон? ОПЗЖ сейчас — это не про оппозицию. Это про защиту от садистов и бандитов, готовых на все, ради сохранения наживы» — отметил Шамин.

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