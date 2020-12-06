Ученый объяснил сходство между армянскими и украинскими национальными узорами и орнаментами

Главное: Между армянским и украинским национальными орнаментами и узорами можно найти много общего. Более того, по мнению ученого Вячеслава Корниенко, сходство также имеется в орнаментике икон.

Детали: Заместитель гендиректора национального заповедника «София Киевская» Вячеслав Корниенко подтвердил сходство армянских и украинских национальных узоров и орнаментов, мнение о котором ранее высказала дизайнер из Армении Маргарита Петросян. в Как сообщает AnalitikaUA.net, по его словам, сходства действительно есть.

«Наблюдается также сходство в орнаментике икон», — рассказал ученый, объяснив это общей историей.

«Думаю, что тут сочетаются как общий архетип, уходящий корнями в праисторию, так и следствие близкого проживания общин, и заимствование понравившихся образов друг у друга», — заключил он.

В тему: Ранее мнение о сходстве национальных узоров высказала дизайнер, владелица авторского ателье Margo, Маргарита Петросян. «Моя коллега с которой работаю уже третий год, живёт в Харькове. Чудесный человек и талантливый дизайнер Valeri Gorodnicha, которая понимает меня с полуслова. Кстати, в процессе работы над вышивками мы обнаружили очень много сходства в элементах узоров национальных мотивов», — рассказала она.