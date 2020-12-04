Метинвест может отказаться от сделки по покупке ШУ Покровское, – СМИ

Компания Метинвест вероятно может отказаться от завершения сделки по покупке шахтоуправления Покровского в связи с жесткими условиями АМКУ, снижением цен на уголь и значительными долгами предприятия. Как сообщает FromUA со ссылкой на источники, близкие к Виктору Нусенкису, согласно повесткам дня собраний акционеров ШУ Покровское и Донецкстали, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, после реструктуризации долгов Донецкстали, ШУ Покровское, вероятно должен будет взять на баланс значительную сумму долга (не менее $500 млн.).

Если это произойдет, консолидация этих активов Метинвестом увеличит показатель долг/EBITDA, что является критичным для Холдинга.

Кроме того, Метинвест приобрёл миноритарный пакет ШУ Покровское летом 2018, а разрешение Антимонопольного комитета было получено только в октябре 2020. За это время цена угля на мировых рынках упала с $180-240/т до $100/т.

Как напоминает издание, в октябре 2020 Антимонопольный комитет Украины занял необоснованно жесткую позицию в отношении компании «Метинвест» при выдаче разрешения на покупку ШУ Покровское и установил беспрецедентно жесткие условия, соблюдая которые шахтоуправление «Покровское» в составе группы «Метинвест» будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток, заявили в компании. «Метинвест» вынужденно согласился на условия АМКУ, подчеркнули в компании.