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Новости > Определен главный «очаг» коронавируса

Определен главный «очаг» коронавируса

Агата Кловская
03.12.20 15:15
257
Определен главный «очаг» коронавируса

Главное: Люди чаще всего заражаются коронавирусом от членов своей семьи. Об этом говорят ученые.

Детали: Китайские ученые установили главный «источник» заражения коронавирусом в мире. Об этом сказано в их отчете.

Эксперты говорят: «Больные члены семьи являются самым частым источником заражения COVID-19».

Всего специалисты проанализировали данные о 1178 пациентах и 15 648 их близких контактах в провинции Хунань.

Подчеркивается: «Рассматривались данные о заражении в разных местах и с разным количеством контактов, но в условиях введенного локдауна, когда члены одной семьи вынуждены были проводить больше времени вместе из-за самоизоляции».

Выяснилось следующее, сказано в их работе: «Риск заражения увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социальных взаимодействий. Реже всего люди заражались в медицинских учреждениях, где соблюдались защитные меры, далее следовали общественный транспорт и заведения общественного питания».

Также отмечается: «Вероятность передачи заразы сильно возрастала при общении с широким кругом родственников и была самой высокой при проживании с заболевшим членом семьи».

В документе говорится: «Каждый дополнительный день дома с заразившимся увеличивает риск передачи на 10%».

В тему: ранее врач рассказал, кому вакцина от коронавируса не нужна.

Тэги: ученые, здоровье, мир, коронавирус, COVID-19

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