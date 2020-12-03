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Новости > Комаровский рассказал, чего стоит опасаться больше, чем коронавируса

Комаровский рассказал, чего стоит опасаться больше, чем коронавируса

Агата Кловская
03.12.20 12:55
133
Комаровский рассказал, чего стоит опасаться больше, чем коронавируса

Главное: Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что паника вокруг коронавируса — гораздо опаснее, чем сама болезнь.

Детали: Паника вокруг коронавируса опаснее, чем сама болезнь. COVID-19 преодолеет большинство людей. Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский, сообщает ТСН.

По его словам, паника заставляет людей скупать лекарства, которые не нужны и даже могут навредить. Кроме того, уже развиваются панические атаки и депрессии.

«А сколько случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так опосредованно коронавирус погубит. И это не будет напрямую связано с ним», — пояснил он.

Врач подчеркнул, что в первую очередь надо проветривать помещения, следить за влажностью дома, соблюдать дистанцию в общественных местах и носить маску.

В тему: Стало известно, почему больные коронавирусом совершают самоубийства.

Тэги: общество, здоровье, Евгений Комаровский, новости Украины, коронавирус

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