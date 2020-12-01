Выяснилось, почему сборной Украины присудили техническое поражение в матче со швейцарцами

Главное: Названа одна из причин того, почему Украине присудили техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией. Ее назвали в УЕФА.

Детали: УАФ получила от УЕФА мотивационную часть решения, которым сборной Украине присудили техническое поражение в поединке Лиги наций против Швейцарии (0-3). Об этом сообщает «Футбол News».

Отмечается, что документ расписан на семнадцати страницах, а его подписал глава апелляционного комитета УЕФА Педро Томас.

В нем, в частности, говорится о том, что «УАФ должна была предвидеть потенциальную возможность полной замены команды после позитивных тестов в Германии».

Сейчас у УАФ есть десять дней, чтобы подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В тему: ранее колумнист «Фразы» Андрей Шахов анализировал данную ситуацию.