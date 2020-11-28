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Новости > Испанские врачи установили самый ранний симптом коронавирусного заболевания

Испанские врачи установили самый ранний симптом коронавирусного заболевания

Александр Панько
28.11.20 11:11
1073
Испанские врачи установили самый ранний симптом коронавирусного заболевания

Главное: Испанские ученые установили связь между заболеванием коронавирусной инфекцией и неприятными ощущениями в носу. Выяснилось, что они появляются еще до того, как у человека пропадает обоняние.

Детали: Сухость и неприятные ощущения в носу являются самым первым симптомом заражения коронавирусом. Как сообщает Lenta.ru, этот признак появляется до того, как инфицированный перестает чувствовать запахи.

Ученые из Барселонского университета оттолкнулись от гипотезы, что потеря обоняния при COVID-19 связана с прекращением работы бокаловидных клеток, которые помогают молекулам веществ, отвечающих за запахи, прилипать к соответствующим рецепторам. Как выяснилось, около 70% испытуемых из группы с COVID-19 на ранних стадиях заболевания жаловались на «странное ощущение» и сухость в носу, а половина участников сравнила ощущения с тем, будто им сделали промывание носа.

Такие симптомы продолжались в среднем 12 дней и по времени совпадали или предшествовали потере обоняния и вкуса.

В тему: Ранее врачи объяснили, что означает потеря обоняния во время того, когда человек болеет коронавирусом. Выяснилось, что это хороший знак.

Напомним: Среди прочих симптомов заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — конъюктивит, привкус железа во рту, заложенность ушей и боль в мышцах.

Тэги: ученые, медицина, эпидемия, карантин, Испания, вкус, запах, нос, коронавирус, COVID-19, симптомы, обоняние

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