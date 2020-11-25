Как оказалось, Байден установил уникальный рекорд на выборах президента США

Главное: Подсчитано число голосов, которые набрали на выборах Джо Байден и Дональд Трамп. Аналитики говорят о рекорде.

Детали: Аналитики компании Cook Political Report подсчитали для телеканала NBC, сколько голосов на выборах президента США набрали кандидаты. Оказалось, что бы установлен рекорд.

Так, Джо Байден получил 80 013 916 голосов американцев – это наивысший показатель за всю историю выборов в стране.

Впрочем, как говорят эксперты, объяснения этому есть: численность населения США растет, при этом была зафиксирована высокая явка.

В то же время Дональд Трамп получил 73 882 361 голос.

Остальные кандидаты имеют на своем счету 2 867 746 голосов.

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