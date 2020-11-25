Эксперты предрекли «Шахтеру» поражение в Германии

Главное: Сегодня «Шахтер» играет в Лиге чемпионов против «Боруссии» М. Украинской команде пророчат поражение.

Детали: Сегодня донецкий «Шахтер» проведет в Германии матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Боруссии» М. Появился прогноз на эту встречу.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill предрекают украинской команде поражение.

На победу хозяев ставят 1,5 к 1, на ничью – 4,5 к 1, а на победу гостей – 6 к 1.

Самым вероятным исходом поединка, по мнению специалистов, является победа немцев со счетом 2-1 (7,5 к 1).

В тему: ранее мы писали, что «Шахтер» разгромно проиграл немцам в Киеве.