Байден дал американцам громкое обещание

Главное: Минимальная зарплата в США вырастет более чем в два раза. Это пообещал Джо Байден.

Детали: Новоизбранный президент США Джо Байден дал громкое обещание гражданам своей страны. О нем он написал у себя в Twitter.

Лидер страны заявил, что более чем в два раза поднимет минимальную заработную плату: с 7,25 до 15 долларов в час.

Политик сообщает, что почасовая зарплата подрастет, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Он отметил: «Мы сделаем это с более высокой заработной платой, включая минимальную заработную плату в размере 15 долларов, лучшими льготами и более сильными коллективными договорами, которые позволят вам обеспечивать семью. Это позволит вернуть американский средний класс и сделать его лучше, чем когда-либо».

В тему: 13 ноября 2020 года мы писали, что Китай и Папа Римский поздравили Байдена с победой.