Жители Киева зачем-то массово воруют антипарковочные столбики

В тему: С начала года в Киеве были украдены или повреждены более тысячи антипарковочных столбиков. Это примерно шестая часть от установленных за этот же период.

Детали: С начала года в Киеве было украдено 316 антипарковочных столбиков, 297 из них восстановлены. Как сообщает LB.ua со ссылкой на «Киевавтодор», еще 995 столбиков были повреждены, восстановили 993 из них.

Лидер по похищенным и поврежденным парковочным ограничителям оказался Шевченковский район: здесь украли 153 ограничителя и еще 762 повредили. В то же время в Деснянском не украли ни одного столбика, и ни одного не повредили.

Разграничительные и антипарковочные столбики устанавливают для предотвращения хаотичной парковки. Только с января по конец июля в столице установили около 6 тысяч таких столбиков.

Преимущественно их устанавливают в центральной части города.

В тему: В середине января 2018 года в центре Киева на улице Малоподвальной героем парковки стал автомобиль патрульной полиции с госномером «3153», который полностью перегородил тротуар.

В апреле 2019 года в Киеве на Троещине местные жители бросили мусор на «героя парковки», который перегородил дорогу в подъезд, заехав на бордюр, а стекла измазали чем-то похожим на монтажную пену.