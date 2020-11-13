Китай и Папа Римский поздравили Байдена с победой

Детали: МИД Китая и Папа Римский поздравили Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Главное: Представитель министерства иностранных дел Китая поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах США. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на местные СМИ, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай разделяет внимание международного сообщества к президентским выборам США.

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Байдена и Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам«,- заявил он.

Как сообщает Politico, с победой Байдена поздравил также Папа Римский Франциск. Как утверждается, их разговор состоялся после того, как Байдена в последние дни поздравили все ведущие лидеры мира, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Байден поблагодарил Франциска «за благословение и приветствие и отметил, что он благодарен руководству Святого Престола за продвижение мира, примирения и совместных связей человечества во всем мире».

В тему: Одним из первых Байдена с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский в то время как лидеры ряда стран, таких как Китай, Турция и Россия на тот момент не стали этого делать.

При этом в стране до сих пор идет подсчет голосов.