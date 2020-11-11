Правительство отказалось от разделения Украины на зоны карантина

Главное: Правительство отказалось от зон карантина в Украине и ввело единые карантинные ограничения на всей территории. В соответствии с ними ограничивается деятельность заведений общественного питания и вводится «время для пенсионеров».

Детали: Кабинет Министров Украины принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине из-за коронавируса. Как сообщает РБК-Украина, соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 ноября по предложению Министерства здравоохранения.

В соответствии с ним в Украине запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрещена также деятельность дискотек, заведений питания с организацией досуга, работа ресторанов и кафе с 22:00 до 7:00 часов, кроме адресной доставки и заказ на вынос.

Под запретом также оказались перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

Также вводится время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т. д.

В тему: Ранее Кабмин принял решение о введении в стране карантина выходного дня, начиная с этих выходных до 30 ноября.

Напомним: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

16 сентября Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина, подключив к принятию решения относительно «красных» зон местные власти.

22 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новые ограничения в регионах «красной» зоны карантина с учетом предложений региональных комиссий.

На заседании 13 октября правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года. В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни, правительство также ввело ряд ограничений. В частности, изменило правила разрешенного количества людей на массовых собраниях.