Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом

Главное: Проще всего коронавирусом заразиться в местах массового скопления людей. На улице подцепить эту заразу практически не реально.

Детали: Чаще всего коронавирусом украинцы заражаются в местах массового скопления людей. Тогда как подцепить новый вирус на улице практически невозможно. Об этом рассказал заведующий Чертковского гормежрайонного отдела ГУ «Тернопольский областной лабораторный центр МЗ Украины» Николай Михайлюк.

По его словам, наибольшую опасность представляют места больших скоплений людей и замкнутые пространства.

«Шанс заразиться коронавирусом на улице очень мал. Как по мне, то наибольшую угрозу представляют все же большие застолья — дни рождения, крестины или свадьбы. Тогда собирается большое количество гостей, и мало кто из них придерживается масочного режима. Бывало, что после громких празднований мы имели вспышки заболевания», — говорит Николай Михайлюк.

Врач отмечает, что по возможности стоит перенести такие мероприятия, или же праздновать в узком кругу.

«Еще одной угрозой является общественный транспорт, точнее правила поведения в нем. В последнее время наблюдаем переполненные автобусы, в которых едут пассажиры без масок. Именно при таких условиях намного увеличивается риск заболеть, потому что люди находятся в закрытом помещении на небольшом расстоянии друг от друга», — добавил медик.

Николай Михайлюк призвал по возможности ходить пешком. «Если поездки в общественном транспорте не избежать, тогда лучше дождаться автобуса с малым количеством пассажиров и в обязательном порядке надеть маску», — советует врач.

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