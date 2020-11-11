В Ровно около одной из школ изнасиловали ученицу

Главное: 21-летний житель областного центра, подозреваемый в изнасиловании школьницы, находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в изнасиловании.

Детали: В полицию поступило сообщение от заместителя директора одной из ровенских школ с заявлением о том, что вблизи учреждения неизвестный мужчина изнасиловал ученицу. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате проведенных оперативных розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из областного управления установили личность мужчины, который может быть причастен к совершенному преступлению. Злоумышленника задержали на одной из улиц областного центра.

Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту — статьей 309 УК.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. В соответствии с медицинским освидетельствованиям, он был трезв, однако у него также отобрали биологические образцы.

По факту изнасилования лица, не достигшего 14-ти лет, следователи начали досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

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