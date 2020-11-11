В ВОЗ рассказали, что думают о вакцине от коронавируса компании Pfizer

Главное: Во всемирной организации здравоохранения считают очень многообещающей вакцину от коронавируса фармацевтической компании Pfizer. И надеются на появление эффективного средства против этого недуга уже до конца года.

Детали: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает вакцину от COVID-19 фармацевтической компании Pfizer очень многообещающей. Он также рассчитывает, что в мире будет появляться больше вакцин, сообщает Reuters.

По его словам, ВОЗ рассчитывает на появление эффективной вакцины от COVID-19 до конца этого года.

«Вакцина Pfizer очень многообещающая, мы также ожидаем больше и больше вариантов», — добавил Гебреисус.

Впрочем, по словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, новости о возможной доступности эффективной вакцины предвещают серьезные проблемы, поскольку она хранится при очень низких температурах.

В тему: Вакцина от коронавируса компании Pfizer, которая показала отличные результаты во время испытаний, не поступит в продажу в ближайшее время. А когда она все же появится на рынке, первыми ее получат медики и люди из группы риска.