Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Названы главные ошибки при лечении коронавируса

Названы главные ошибки при лечении коронавируса

Агата Кловская
09.11.20 15:55
1174
Названы главные ошибки при лечении коронавируса

Главное: По словам врача-инфекциониста Евгении Менжулиной, лечением коронавируса должны заниматься специалисты. Самолечение может привести к серьезным усложнениям.

Детали: Лечением коронавируса должны заниматься специалисты. Неправильные действия могут нанести здоровью больных с COVID-19 дополнительный ущерб и привести к осложнениям. Об этом врач-инфекционист Евгения Менжулина заявила в эфире «Украина 24».

Во-первых, по ее словам, не стоит злоупотреблять компьютерной томографией. «Компьютерная томография — это не леденцов поесть, это серьезная доза облучения. Делать ее просто так каждые два дня — это злоупотребление», — говорит врач.

Она добавила, что делать КТ нужно исключительно по назначению врача. «У нас что назначит Google, то пациенты и делают. Большая очередь на КТ вызвана паникой в частности. Это не лечебная процедура, а диагностика по необходимости», — отмечает Евгения Менжулина.

Вторая ошибка — это покупка домой кислородного концентратора. Ведь, отмечает врач, им нужно уметь правильно пользоваться.

«Неправильное использование опасно даже с противопожарной точки зрения, и может повлечь за собой жертвы. У нас принято, не разбираясь ни в чем, брать сложный аппарат, концентратор с большим литражом. Я знаю обеспеченных людей, которые себе домой закупили аппараты ИВЛ. Кто на них будет работать?» — спрашивает инфекционистка.

В тему: УЗИ легких лучше диагностирует коронавирусное заболевание COVID-19, чем рентген грудной клетки. По данным врача-инфекциониста Ольги Голубовской, рентген не всегда отображает очаги «ковидного воспаления».

Тэги: врач, общество, здоровье, лечение, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

07.11.20 10:22

Фильм «Сплетение»: сказка о мужчине и женщине

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.11.20 08:55

«Динамо» – «Шахтер»: все равно в будущее смотрим с оптимизмом

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Нулевые» договоры и мизерная зарплата. Чем грозит украинцам новый Трудовой кодекс
09.11.20 17:10

«Нулевые» договоры и мизерная зарплата. Чем грозит украинцам новый Трудовой кодекс

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, сколько в Украине продлится «карантин выходного дня»

Стало известно, сколько в Украине продлится «карантин выходного дня»
09.11.20 15:36
618
Последние новости
09.11.20 16:53

Неизвестные грабители запытали до смерти известного фермера на Хмельнитчине
09.11.20 16:28

Стало известно, на какое количество больных коронавирусом рассчитана наша система здравоохранения
09.11.20 15:55

Названы главные ошибки при лечении коронавируса
09.11.20 15:53

Лидеры крупнейших государств не торопятся поздравлять Байдена с победой
09.11.20 15:36

Стало известно, сколько в Украине продлится «карантин выходного дня»
09.11.20 14:58

Романченко: Медведчук предложил наиболее целесообразный план выхода из «конституционного» кризиса
09.11.20 14:47

Представители малого бизнеса перекрыли международное сообщение во Львовскй области
Фото и Видео
Представители малого бизнеса перекрыли международное сообщение во Львовскй области
Представители малого бизнеса перекрыли международное сообщение во Львовскй области
Представители малого бизнеса перекрыли международное сообщение во Львовскй области
Представители малого бизнеса перекрыли международное сообщение во Львовскй области
В Киеве пенсионер сбил мотоциклиста, объезжавшего пробку по тротуару, и был избит
В Киеве пенсионер сбил мотоциклиста, объезжавшего пробку по тротуару, и был избит
Гигантский горящий метеорит устроил пожар на севере Ливана и попал на видео
Гигантский горящий метеорит устроил пожар на севере Ливана и попал на видео
Полный локдаун тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу, — Степанов
Полный локдаун тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу, — Степанов
«Игра рукой»: сборная России по футболу отказалась от своего лидера из-за пикантного видео
«Игра рукой»: сборная России по футболу отказалась от своего лидера из-за пикантного видео
В России подростки зверски избили ровесника на «вписке» в запрещенную организацию АУЕ (видео 18+)
В России подростки зверски избили ровесника на «вписке» в запрещенную организацию АУЕ (видео 18+)
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски
В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски
Мэром американского городка стал… французский бульдог
Мэром американского городка стал… французский бульдог
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.