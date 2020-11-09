Названы главные ошибки при лечении коронавируса

Главное: По словам врача-инфекциониста Евгении Менжулиной, лечением коронавируса должны заниматься специалисты. Самолечение может привести к серьезным усложнениям.

Детали: Лечением коронавируса должны заниматься специалисты. Неправильные действия могут нанести здоровью больных с COVID-19 дополнительный ущерб и привести к осложнениям. Об этом врач-инфекционист Евгения Менжулина заявила в эфире «Украина 24».

Во-первых, по ее словам, не стоит злоупотреблять компьютерной томографией. «Компьютерная томография — это не леденцов поесть, это серьезная доза облучения. Делать ее просто так каждые два дня — это злоупотребление», — говорит врач.

Она добавила, что делать КТ нужно исключительно по назначению врача. «У нас что назначит Google, то пациенты и делают. Большая очередь на КТ вызвана паникой в частности. Это не лечебная процедура, а диагностика по необходимости», — отмечает Евгения Менжулина.

Вторая ошибка — это покупка домой кислородного концентратора. Ведь, отмечает врач, им нужно уметь правильно пользоваться.

«Неправильное использование опасно даже с противопожарной точки зрения, и может повлечь за собой жертвы. У нас принято, не разбираясь ни в чем, брать сложный аппарат, концентратор с большим литражом. Я знаю обеспеченных людей, которые себе домой закупили аппараты ИВЛ. Кто на них будет работать?» — спрашивает инфекционистка.

В тему: УЗИ легких лучше диагностирует коронавирусное заболевание COVID-19, чем рентген грудной клетки. По данным врача-инфекциониста Ольги Голубовской, рентген не всегда отображает очаги «ковидного воспаления».