Эксперты дали прогноз заболеваемости COVID-19 в Украине к середине ноября

Главное: Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса к середине ноября может составить от 9079 до 13968 при среднем значении 10949.

Детали: Суточная заболеваемость COVID-19 в Украине к середине ноября приблизится к показателю 11 тысяч новых случаев. Темпы распространения эпидемии за последнюю неделю увеличились. Об этом говорится в прогнозе на сайте Национальной академии наук Украины.

Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавирусной инфекции на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.

Также сообщается, что прогнозы не учитывают влияния изменения количества тестов, количества подозрений и решений по изменениям карантина. Расчеты проводились, исходя из постоянного коэффициента летальности в течение прогностического периода.

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