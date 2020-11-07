В Кривом Роге мужчина устроил кровавую резню на улице. 2 человека убиты, 8 оказались в больнице

Главное: В Кривом Роге задержали мужчину, который ножом убил двоих прохожих и еще восьмерых ранил. По словам очевидцев, нападавший кричал, что якобы получил сообщение от бога, что ему сегодня нужно убить 15 человек.

Детали: В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих. В результате два человека скончались на месте, а восемь — получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как отметили в ведомстве, сегодня около 15:20 в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

«Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь, среди которых и восьмилетний мальчик, доставлены в больницу», — информируют в полиции.

Нападающего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство.

Полицейские выясняют все обстоятельства дела.

Очевидцы происшествия рассказали «РБК-Украина», что нападавший кричал, что якобы получил сообщение от бога, что ему сегодня нужно убить 15 человек.

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