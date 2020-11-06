Главные новости за 6 ноября 2020 года

- В Москве умер культовый советский, российский и украинский сатирик Михаил Жванецкий. Соболезнования в связи со смертью выразил президент Украины Владимир Зеленский.

- Всемирная организация здравоохранения обратилась к мировому сообществу с призывом готовиться к новой пандемии. При этом делать это нужно уже сейчас.

- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что в Украине могут ввести так называемую «черную» зону карантина. Он назвал это фейком.

- Девальвации гривны в 2020 году не будет. Об этом говорят в Минфине.

- Названы продукты, которые нельзя употреблять при коронавирусе. О них поведал врач.

- Необычные выборы прошли в США. Мэром небольшого городка стала собака.