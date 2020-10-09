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Новости > Ереван и Степанакерт дружно опровергли заявление Алиева о взятии Гадрута

Ереван и Степанакерт дружно опровергли заявление Алиева о взятии Гадрута

Александр Панько
09.10.20 17:58
361
Ереван и Степанакерт дружно опровергли заявление Алиева о взятии Гадрута

Главное: Представители Армении и Нагорного Карабаха опровергли информацию президента Азербайджана Ильхама Алиева о захвате его войсками города Гадрут.

Детали: Степанакерт опровергает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль Гадрут. Как сообщает AnalitikaUA.net, об этом написал в Facebook пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. «Это очередной бред Ильхама Алиева, который настолько же далек от реальности, насколько напуганные азербайджанские войска от Гадрута. То есть на десятки километров», — написал он.

Прокомментировал сообщения о «взятии Гадрута» и представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, который в данный момент находится там. «Я сейчас нахожусь в Гадруте и почему-то вижу кругом одних армян», — пишет Ованнисян.

В тему: С 27 сентября в зоне карабахского конфликта продолжаются интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха. В Армении и Карабахе объявлено военное положение.

Напомним: В Ереване начал работу штаб Союза армян Украины во главе с Виленом Шатворяном.

Тэги: Армения, Азербайджан, мир, Нагорный Карабах, война, захват, опровержение, Ильхам Алиев, Гадрут

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