Ереван и Степанакерт дружно опровергли заявление Алиева о взятии Гадрута

Главное: Представители Армении и Нагорного Карабаха опровергли информацию президента Азербайджана Ильхама Алиева о захвате его войсками города Гадрут.

Детали: Степанакерт опровергает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль Гадрут. Как сообщает AnalitikaUA.net, об этом написал в Facebook пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. «Это очередной бред Ильхама Алиева, который настолько же далек от реальности, насколько напуганные азербайджанские войска от Гадрута. То есть на десятки километров», — написал он.

Прокомментировал сообщения о «взятии Гадрута» и представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, который в данный момент находится там. «Я сейчас нахожусь в Гадруте и почему-то вижу кругом одних армян», — пишет Ованнисян.

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